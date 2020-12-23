Патрульні поранили порушника, який намагався протаранити поліцейське авто

У столиці патрульні поліцейські зі стріляниною зупинили автомобіль Hyundai. Водія-порушника поранено.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці інформує Патрульна поліція Києва.

«Сьогодні близько опівночі, патрулюючи в Оболонському районі столиці, на площі Шевченка, патрульні здійснювали оформлення адміністративних матеріалів згідно зі статтею 130 (керування з ознаками сп’яніння) КУпАП на водія та зупиняли транспортні засоби для залучення свідків під час процедури оформлення. У цей час повз проїжджав автомобіль Hyundai, інспектор подав йому вимогу про зупинку за допомогою жезла, однак водій її проігнорував, та, додавши швидкості, поїхав», - йдеться у повідомленні.

Зі свого боку інспектори відреагували на правопорушення та, увімкнувши сині та червоні проблискові маячки, подали сигнал про зупинку, але водій авто не відреагував на законні вимоги патрульних, набрав швидкості й продовжив рух.

За даними поліції, під час руху водій неодноразово порушував ПДР, а саме - здійснював проїзд перехресть на заборонний сигнал світлофора, протаранив інший транспортний засіб та продовжував надалі ігнорувати законні вимоги про зупинку патрульних, що рухалися за ним.

У радіоефірі інші екіпажі патрульної поліції отримали орієнтування щодо автомобіля.

На проспекті Правди один з екіпажів патрульних заблокував рух Hyundai, однак це водія не зупинило – він намагався наїхати на поліцейського та в’їхав у службове авто правоохоронців Toyota Prius.

«Поліцейський в свою чергу, згідно п. 7 ч. 4 ст. 46 ЗУ "Про Національну поліцію України", застосував табельну зброю для зупинки транспортного засобу, шляхом його пошкодження, та здійснив кілька пострілів у напрямку авто Hyundai. Після чого водій зупинився. Поліцейські підбігли до водія та виявили у нього поранення, також у салоні авто, попередньо, був пристрій для відстрілу гумових куль. Затвор був відведений у крайнє заднє положення», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що патрульні негайно розпочали надання домедичної допомоги та викликали швидку. Водій Hyundai був госпіталізований до лікарні та прооперований. Зокрема, з його голови лікарі дістали гумову кулю від «травматичного пістолета».

Також, додали в поліції, під час огляду його речей був виявлений пакетик із білою порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичну. Обставини події встановлює слідчо-оперативна група.