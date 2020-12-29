Підозрюваним у вбивстві військового на Херсонщині обрали запобіжні заходи

Двом жителям Нової Каховки, які підозрюються у вбивстві військового, суд обрав запобіжні заходи.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє поліція Херсонської області.

«Старшому із чоловіків, якому 35 років, суддя обрав запобіжний захід в вигляді цілодобового домашнього арешту. А 34-річний його товариш був відправлений під варту на 60 днів без права внесення застави. Досудове розслідування триває», - йдеться у повідомленні.

У поліції кореспонденту Укрінформу повідомили, що наразі уточнено інформацію про вік одного з підозрюваних – раніше повідомляли, що одному з них 35 років, а іншому 41.

Водночас, як у Фейсбуці інформує прокуратура, Новокаховською місцевою прокуратурою готується апеляційна скарга з метою обрання обом підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв Укрінформ, вночі 25 грудня в Новій Каховці біля одного з барів стався конфлікт з бійкою між військовослужбовцем та двома цивільними. Від отриманих тілесних ушкоджень боєць-контрактник військової частини, що дислокується у місті, помер.