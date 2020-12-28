Підозрюваним у вбивстві військового на Херсонщині вручили підозри

Підозрюваним у вбивстві військового, що сталося вночі 25 грудня у місті Нова Каховка на Херсонщині, вручено підозри.

Про це кореспондентові Укрінформу 28 грудня повідомила начальниця відділу комунікації ГУ НП в Херсонській області Тетяна Пшонь.

«Поліцейські встановили осіб, які спричинили тілесні ушкодження – ними виявилися двоє місцевих мешканців, це 35-річний та 41- річний чоловіки. Наразі чоловікам уже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України, а саме умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб, що спричинило смерть потерпілого… Ці особи з’являються до відділку поліції», - зазначила Пшонь.

Як розповіла речниця, підозрюваних не затримували у порядку статті 208 Кримінального кодексу України, тому що їх особи встановили, коли вже минула доба після вчинення злочину.

За її словами, наразі поліцейські звернулися до суду з клопотанням про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Міра запобіжного заходу обиратиметься сьогодні, зазначила Пшонь.

Вона також підтвердила, що є відео, що зафіксувало подію та осіб, які завдали тілесних ушкоджень загиблому, відео вилучено поліцією і долучено як речовий доказ до кримінального провадження.

Як повідомляє у Фейсбуці ГУ НП в області, свідки події повідомили, що у загиблого виникла конфліктна ситуація з двома чоловіками. Словесна перепалка переросла у бійку. У результаті військовослужбовець отримав тілесні ушкодження, що спричинили його смерть.

За словами Пшонь, 25 грудня близько 02.55 у чергову частину Новокаховського відділу поліції від фельдшера карети швидкої допомоги надійшло повідомлення, що біля одного з барів виявлено мертвого чоловіка з явними тілесними ушкодженнями на обличчі. На місце події була скерована слідчо-оперативна група. Також було встановлено, що загиблим є контрактник військової частини, яка дислокується у Новій Каховці.

Як повідомляло у Фейсбуці оперативне командування «Південь», 25.12.2020 поблизу одного з кафе міста Нова Каховка між військовослужбовцем та цивільними особами виникла сварка, яка переросла в бійку, внаслідок якої військовослужбовцю спричинено тілесні ушкодження, від яких він помер на місці події.

Наразі слідчими слідчого відділу Новокаховського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області проводяться слідчі дії, а командиром військової частини - службове розслідування.