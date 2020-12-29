Сільські амбулаторії на Донеччині отримали 18 автомобілів

У Донецькій області сільські амбулаторії отримали 18 автомобілів загальною вартістю майже 10 мільйонів гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Донецька ОДА.

Автомобілі загальною вартістю 9,9 млн грн придбані у рамках реалізації Закону «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості».

Керівник Донецької ОДА Павло Кириленко наголосив: надзвичайно важливо, щоб доступ до якісної та швидкої медицини мали жителі не тільки великих міст, а й маленьких містечок і сіл.

«Саме тому сьогодні передав 18 автомобілів сільським амбулаторіям по всій області: від села Покровське на півдні до смт Дробишеве на півночі», - сказав очільник області.

Він додав, що вже повністю завершено будівництво 21 сільської амбулаторії, в 11 з них передбачено житло для медиків. Триває будівництво ще 6 об’єктів.