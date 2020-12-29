У Львові відкрили справу через «радянську» шапку відвідувача кафе
Про це повідомляє відділ комунікації поліції області, передає Укрінформ.
«28 грудня близько 16.30 до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з кафе на вулиці Валовій у Львові перебуває чоловік, на шапці якого присутня комуністична символіка», - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили особу порушника – ним виявився 19-річний житель Києва. У парубка вилучили шапку з кокардою, на якій зображено серп і молот у червоній зірці.
Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) ККУ. Максимальна санкція, передбачена статтею, - позбавлення волі на строк до п’яти років з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває.