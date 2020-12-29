У Львові відкрили справу через «радянську» шапку відвідувача кафе

У Львові відкрили справу через «радянську» шапку відвідувача кафе

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Укрінформ
Поліція у Львові відкрила кримінальне провадження через комуністичну символіку на шапці відвідувача кафе.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції області, передає Укрінформ.

«28 грудня близько 16.30 до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з кафе на вулиці Валовій у Львові перебуває чоловік, на шапці якого присутня комуністична символіка», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили особу порушника – ним виявився 19-річний житель Києва. У парубка вилучили шапку з кокардою, на якій зображено серп і молот у червоній зірці.

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Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) ККУ. Максимальна санкція, передбачена статтею, - позбавлення волі на строк до п’яти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

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