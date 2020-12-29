У Львові відкрили справу через «радянську» шапку відвідувача кафе

Поліція у Львові відкрила кримінальне провадження через комуністичну символіку на шапці відвідувача кафе.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції області , передає Укрінформ.

«28 грудня близько 16.30 до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з кафе на вулиці Валовій у Львові перебуває чоловік, на шапці якого присутня комуністична символіка», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили особу порушника – ним виявився 19-річний житель Києва. У парубка вилучили шапку з кокардою, на якій зображено серп і молот у червоній зірці.

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Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) ККУ. Максимальна санкція, передбачена статтею, - позбавлення волі на строк до п’яти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.