Уряд урегулював питання виплати допомоги постраждалим від пожеж на Луганщині

Уряд урегулював питання виплати допомоги постраждалим від пожеж на Луганщині

Укрінформ
Кабінет Міністрів схвалив проєкт розпорядження, що дасть змогу постраждалим від пожеж жителям Луганщини отримати допомогу вже до кінця року.

Відповідний проєкт розпорядження КМ «Про внесення змін до пункту 1 розпорядження Кабміну від 13 жовтня 2020 року № 1269» схвалено на засіданні уряду в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За вашим дорученням ми опрацювали причини затримки з виплатами допомоги постраждалим жителям Луганщини, які постраждали внаслідок пожеж. Причини виявилися юридичними, оскільки будинки були знищені, відповідно були істотні складнощі з приводу оформлення їх правовласності і доведення такого права під час оформлення допомоги. Ми пропонуємо удосконалити формулювання відповідного розпорядження Кабміну, щоб люди могли до кінця року вже отримати відповідно належну їм допомогу», - сказав міністр юстиції Денис Малюська, представляючи проєкт розпорядження.

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Він закликав підтримати проєкт розпорядження і внести зміни, які корегують формулювання відповідного розпорядження Кабінету Міністрів.

Як повідомлялося, уряд на засіданні 13 жовтня 2020 року виділив з резервного фонду державного бюджету 185,04 млн гривень постраждалим внаслідок пожежі в Луганській області.

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