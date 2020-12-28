На Херсонщині готуються до росту кількості хворих на COVID-19 після Різдва

На Херсонщині готуються до росту кількості хворих на коронавірус з 8 січня і просять херсонців убезпечити себе від травм на новорічні свята, оскільки дві міські лікарні обласного центру перепрофільовані для лікування хворих на COVID-19.

Про це заявив на брифінгу 28 грудня директор Департаменту здоров'я Херсонської ОДА Віктор Короленко, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

«Ми очікуємо ріст захворюваності і більше госпіталізацій з 8 по 12 січня», - зазначив Короленко.

Він пояснив, що це пов’язано з тим, що врахували 10-12 днів від початку Різдвяних свят. Також Короленко зазначив, що медики сподіваються, що громадяни дотримуватимуться заходів безпеки і такого росту не відбудеться.

Директор департаменту звернувся до населення з закликом дотримуватися не лише протиепідемічних заходів через коронавірус. Він звернув увагу на правила безпеки у новорічні свята.

«Ви читаєте, а ми з цим стикаємося: кожні новорічні свята, коли є феєрверки, коли травми очей, коли відбуваються ДТП, коли отримують травми при з’ясовуванні стосунків, коли йде зловживання не лише їжею, але й алкоголем, у нас збільшується навантаження на заклади охорони здоров’я – травми, політравми, опіки», - сказав Короленко. Наразі ж дві міські лікарні Херсона, що надавали допомогу таким пацієнтам, - лікарні імені Карабелеша і імені Тропіних, завантажені хворими на COVID-19.

За його словами, наразі найбільший відсоток зайнятих ліжок хворими на коронавірус у Херсонській міській лікарні імені Тропіних – 76%, у лікарні імені Карабелеша – 68% , у Бериславській центральній районній лікарні – 67%. По інших лікарнях області – менше 50%.

Показник захворюваності на COVID-19 по області становить 293 випадки на 100 тис. населення. При цьому в антилідерах знаходиться Херсон - 557 випадків на 100 тис. населення. За останню добу в області виявлено 126 випадків захворювання на COVID-19.

Наразі в області 17 168 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них: 7401 людина поборола недугу; 9338 людей інфіковані COVID-19; 429 людей померли (серед них 9 медпрацівників).

Як повідомляв Укрінформ, станом на 28 грудня в Україні зареєстровано 1 030 374 випадки зараження коронавірусом, зокрема 17 849 летальних, одужали 665 729 осіб. За добу виявлено 4 385 нових випадків COVID-19.