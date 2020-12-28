Харківська міськрада обговорить, як увічнити пам'ять Кернеса

Міська рада Харкова на позачерговій сесії 30 грудня розгляне питання увічнення пам'яті міського голови Геннадія Кернеса.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі міської ради.

"Проєкт порядку денного затверджено секретарем Харківської міської ради Ігорем Тереховим. До порядку денного включено близько 20 питань та "Різне", і перше з них - про увічнення пам'яті Харківського міського голови Геннадія Кернеса", - повідомили у пресслужбі.

Щодо того, як саме буде увічнено пам'ять Кернеса, у пресслужбі пояснили, що про це стане відомо у день сесії.

"На сесії також мають внести зміни до рішення про бюджет Харкова цього року та міської територіальної громади на 2021 рік і затвердити регламент міськради 8-го скликання", йдеться у повідомленні.

За словами секретаря міськради, в.о. мера Харкова Терехова, за згодою депутатів міськради може бути перейменований один із проспектів у місті, ім'ям Кернеса планують назвати станцію метро, а також буде розглянуте питання встановлення пам'ятника.

Як повідомляв Укрінформ, Кернес помер вночі 17 грудня у берлінській клініці "Шарите", де лікувався від COVID-19.

Кернеса поховали 23 грудня на 2-му міському кладовищі Харкова.