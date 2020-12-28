Харківська міськрада обговорить, як увічнити пам'ять Кернеса

Харківська міськрада обговорить, як увічнити пам'ять Кернеса

Укрінформ
Міська рада Харкова на позачерговій сесії 30 грудня розгляне питання увічнення пам'яті міського голови Геннадія Кернеса.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі міської ради.

"Проєкт порядку денного затверджено секретарем Харківської міської ради Ігорем Тереховим. До порядку денного включено близько 20 питань та "Різне", і перше з них - про увічнення пам'яті Харківського міського голови Геннадія Кернеса", - повідомили у пресслужбі.

Щодо того, як саме буде увічнено пам'ять Кернеса, у пресслужбі пояснили, що про це стане відомо у день сесії.

"На сесії також мають внести зміни до рішення про бюджет Харкова цього року та міської територіальної громади на 2021 рік і затвердити регламент міськради 8-го скликання", йдеться у повідомленні.

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За словами секретаря міськради, в.о. мера Харкова Терехова, за згодою депутатів міськради може бути перейменований один із проспектів у місті, ім'ям Кернеса планують назвати станцію метро, а також буде розглянуте питання встановлення пам'ятника.

Як повідомляв Укрінформ, Кернес помер вночі 17 грудня у берлінській клініці "Шарите", де лікувався від COVID-19.

Кернеса поховали 23 грудня на 2-му міському кладовищі Харкова.

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