На Одещині через новорічну гірлянду згорів будинок

У селі Молодіжне Овідіопольського району Одеської області через коротке замкнення електропроводки новорічної гірлянди згорів житловий будинок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Одеського облуправління ДСНС у Фейсбуці.

"Причиною пожежі, що сталась у житловому будинку 27 грудня о 03.40, стало коротке замкнення електропроводки новорічної гірлянди (Овідіопольський район, с. Молодіжне)", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на місці виклику рятувальники встановили загоряння одноповерхового житлового будинку відкритим полум'ям по всій площі. Пожежу вдалось локалізована о 04.32 і ліквідувати - о 05.04. Внаслідок пожежі знищено будинок на площі 100 кв. метрів.

Загиблих та постраждалих немає, запевнили в ДСНС.

Фото: ДСНС