На Одещині через новорічну гірлянду згорів будинок
Укрінформ
У селі Молодіжне Овідіопольського району Одеської області через коротке замкнення електропроводки новорічної гірлянди згорів житловий будинок.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Одеського облуправління ДСНС у Фейсбуці.
"Причиною пожежі, що сталась у житловому будинку 27 грудня о 03.40, стало коротке замкнення електропроводки новорічної гірлянди (Овідіопольський район, с. Молодіжне)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на місці виклику рятувальники встановили загоряння одноповерхового житлового будинку відкритим полум'ям по всій площі. Пожежу вдалось локалізована о 04.32 і ліквідувати - о 05.04. Внаслідок пожежі знищено будинок на площі 100 кв. метрів.
Загиблих та постраждалих немає, запевнили в ДСНС.
Фото: ДСНС