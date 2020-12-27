До Росії намагались вивезти майже 300 книжок про Гаррі Поттера

Військовослужбовці відділу «Веселе» Харківського загону не допустили незаконного переміщення художньої літератури та запчастин до тракторів в РФ.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в ДПСУ.

"Випереджувальну інформацію про можливе незаконне переміщення товарів отримав дільничний інспектор прикордонників. На напрямок можливого руху порушників було виставлено прикордонний наряд, який неподалік населеного пункту Борисівка зупинив для перевірки «ВАЗ-2121". В автомобілі перебували двоє громадян України, які перевозили майже три сотні книг та 3 турбіни до тракторної техніки", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що чоловіки проживають у Харкові та за грошову винагороду погодились незаконно перемістити з території України на територію Росії 275 книг про Гаррі Поттера та запчастини до тракторів.

Зі слів чоловіків, за цю оборудку їм пообіцяли заплатити по 200 доларів США.

На фігурантів складено адміністративні матеріали за спробу незаконного перетинання кордону, рішення за якими винесе суд.

У ДПСУ уточнили, що книги, попередньо оцінені у 80 тис. грн, та запчастини будуть передані до компетентних правоохоронних органів.

Як повідомляв Укрінформ, прикордонники на кордоні з Росією затримали викрадену в Туреччині вантажівку.