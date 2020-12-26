На Львівщині розшукують підлітків, які вбивали собаку та знімали на відео

Правоохоронці Львівської області встановили особи двох підлітків, причетних до жорстокого поводження з твариною.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

"Сьогодні, 26 грудня, під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію, де йшлося про те, що нібито в місті Броди невідомі особи помістили собаку в мішок та побили її, після чого тварина загинула. Правоохоронці негайно розпочали за цим фактом перевірку, до якої були залучені співробітники всіх служб територіального підрозділу поліції", - йдеться у повідомленні.

Невдовзі поліцейські встановили особи зловмисників – ними виявились 16-річний хлопець та 14-річна дівчина, мешканці Бродівського району.

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Було встановлено, що 23 грудня близько 17.00, на сміттєзвалищі неподалік одного з сіл району, школяр помістив собаку в мішок і декілька разів вдарив тварину металевою трубою. Очевидцем події була його неповнолітня знайома.

Крім того, правоохоронці розшукали собаку та доставили тварину у ветеринарну лікарню, її життю нічого не загрожує.

За цим фактом дізнавачі Бродівського відділення поліції, за процесуального керівництва Радехівської місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - обмеження волі на строк до трьох років.