На Миколаївщині невідомі захопили нафтобазу

На територію нафтобази у Миколаївській області проникла група невідомих чоловіків, які захопили підприємство.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції Миколаївської області на сторінці у Фейсбуці.

"Повідомлення про захоплення приватного підприємства на території нафтобази надійшло до поліції близько 9:15 сьогодні, 25 грудня. Представник фірми повідомив, що на територію нафтобази проникла група невідомих чоловіків, і вони захопили підприємство", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається також, що на місці події працюють слідчо-оперативна група Інгульського відділу поліції, співробітники роти тактико-оперативного реагування патрульної поліції, Управління поліції охорони, які тримають ситуацію на контролі.

Попередньо встановлено, що вимоги сторін мають цивільно-правовий характер, проте, поліція з’ясовує всі обставини. Наразі проводяться необхідні слідчі дії, перевіряється законність наданих сторонами документів.

Фото: Національна поліція