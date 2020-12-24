СБУ викрила на Київщині збут десятків мільйонів фальшивих грошей

Служба безпеки України викрила організоване угруповання, яке збувало великі суми фальшивих грошей у національній та іноземній валютах на території столичного регіону.

Про це передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Незаконна діяльність фігурантів могла завдати державі збитки на майже 20 мільйонів у гривневому еквіваленті", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними слідства, декілька мешканців Києва та Київської області збували підроблені купюри високої якості, знаходивши клієнтів через особисті контакти.

За попередніми висновками фахівців НБУ, реалізовані «підробки» мали відповідні захисні елементи для проходження контролю на спеціальних електронних пристроях, у тому числі в пунктах обміну валют.

Під час обшуків за місцями проживання учасників угрупованняправоохоронці вилучили купюри невідомого походження на загальну суму майже 600 тис. у гривневому еквіваленті, вогнепальну зброю і наркотики. Також виявили посвідчення працівників органів влади та правоохоронних структур.

Фігурантам повідомлено про підозри за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи у великому розмірі). Слідчі дії тривають.

Протиправну діяльність викрили співробітники СБУ спільно зі слідчими Подільського управління поліції Головного управління Нацполіції у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 7.

Як повідомляв Укрінформ, СБУ викрила та припинила протиправну діяльність групи мешканців Хмельницької та Чернівецької областей, які підробляли паспорти країн Євросоюзу.

Фото: ssu.gov.ua