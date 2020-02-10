У Чернівцях закрили обмінні пункти, в яких продавали фальшиві гроші

У Чернівцях правоохоронці закрили чотири пункти обміну валют, в яких продавали підроблені гроші.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.

"Слідчі ГУНП в Чернівецькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Чернівецької області припинили протиправну діяльність низки валютообмінних пунктів на території одного з ринків у Чернівцях. Попередньо, у вказаних “обмінниках” здійснювався продаж підроблених грошових купюр... Під час досудового розслідування поліцейські перевірили діяльність чотирьох пунктів обміну валют, які контролював 48-річний чернівчанин", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, під час обшуків правоохоронці вилучили майже 858 тисяч гривень, понад 17 тисяч доларів США, приблизно 2 тисячі євро, 55 тисяч російських рублів, більше 5 тисяч молдовських леїв, понад 3,6 тис. польських злотих та 2 тисячі чеських крон.

"Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за статтею 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України. Вилучені речові докази буде скеровано на відповідні криміналістичні експертизи. Правоохоронці встановлюють обставини злочину та осіб, які можуть бути причетними до протиправної діяльності", - додали у поліції.