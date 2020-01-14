Нацбанк торік виявив 58 нелегальних пунктів обміну валюти

Національний банк у 2019 році здійснив 1123 перевірки пунктів обміну валюти, у результаті яких виявив 58 обмінників, які працювали нелегально.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Національний банк за 2019 рік здійснив 1123 перевірки структурних підрозділів (пунктів обміну валюти) небанківських фінансових установ (НФУ) щодо дотримання порядку здійснення торгівлі іноземною валютою в готівковій формі (валютно-обмінних операцій)", - йдеться у повідомленні.

Перевірки здійснювалися у всіх областях України та у місті Києві. Серед виявлених порушень суттєвими були такі: проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення, значна невідповідність між обсягами готівкових коштів в касі НФУ та бухгалтерськими звітними документами, ненадання під час перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника Національного банку.

Під час проведення перевірок пунктів обміну валют у 2019 році було виявлено 58, які працювали нелегально. Інформацію про нелегальні обмінні пункти Національний банк надіслав до правоохоронних органів.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк у 2018 році перевірив 1103 пункти обміну валюти, серед яких було виявлено 78 таких, які працювали нелегально.