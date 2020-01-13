НБУ із початку року купив на міжбанку майже $200 мільйонів

Національний банк України з початку січня 2020 року придбав на міжбанківському валютному ринку $198 млн.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Зазначається, що з 2 по 3 січня 2020 року Нацбанк купив $50 млн. З 8 по 11 січня регулятор придбав 148 млн доларів, однак і продав валюти на $30 млн.

Як повідомляв Укрінформ, чиста купівля валюти Національним банком України у 2019 році становила $7,9 млрд. Це найвищий показник за останні 14 років і другий загалом в історії незалежної України.

Згідно з результатами валютних інтервенцій НБУ в 2019 році, купівля валюти Національним банком становила $8462,6 млн, а продаж - $529,225 млн.