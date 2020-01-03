НБУ торік побив 14-річний рекорд із чистої купівлі валюти

Чиста купівля валюти Національним банком України у 2019 році становила 7,9 млрд дол. США.

Про це повідомляє пресслужба регулятора у Facebook.

"7,9 млрд дол. США становила чиста купівля валюти Національним банком у 2019 році. Це найвищий показник за останні 14 років і другий загалом в історії незалежної України. Більше було лише у 2005 році. Тоді чиста купівля валюти НБУ становила 10,5 млрд дол. США, з яких 4,3 млрд було фактично отримано від приватизаціі Криворіжсталі", - йдеться в повідомленні.

Для порівняння: в 2016-2018 років цей показник коливався в межах 1,3-1,6 млрд дол. США, а у 2011-2015 рр. НБУ навпаки лише витрачав валюту з резервів для підтримки курсу гривні.

"Суттєве перевищення пропозиції валюти над попитом у минулому році зумовлене декількома факторами. Це, зокрема, зростання інтересу іноземних інвесторів до гривневих облігацій Уряду, залучення зовнішнього фінансування державними компаніями, а також нарощування експорту, передусім за рахунок збільшення продуктивності і відповідно більших фізичних обсягів поставок товарів", - наголошують в НБУ.

Згідно з результатами валютних інтервенцій НБУ в 2019 році, купівля валюти Національним банком становила 8462,6 млн дол. США, а продаж - 529,225 млн дол. США.

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Як повідомляв Укрінформ, Нацбанк 26 грудня 2019 року провів аукціон із купівлі валюти, а також інтервенцію за єдиним курсом. Загалом за підсумками дня чиста купівля валюти Нацбанком становила рекордні в 2019 році 700 млн дол. США.