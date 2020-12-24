У Житомирі прийняли обласний бюджет на 2021 рік

Депутати Житомирської обласної ради прийняли на сесії обласний бюджет на 2021 рік, доходи і видатки якого майже збережені на рівні минулорічних показників.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У рішенні облради вказується, що доходи обласного бюджету на 2021 рік передбачені в сумі 3 млрд 289 млн 992 тис. 206 грн, у тому числі доходи загального фонду – 1 млрд 967 млн 243 тис. 710 грн та доходи спеціального фонду– 1 млрд 322 млн 748 тисю 496 грн.

Видатки обласного бюджету визначені на рівні 3 млрд 287 млн 187 тис. 506 грн, у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету – 1 млрд 949 млн 585 тис. 210 грн та видатки спеціального фонду обласного бюджету – 1 млрд 337 слн 602 тис. 296 грн.

Як повідомлялось, у 2020 році Доходи бюджету Житомирської області у 2020 році було передбачено на рівні 3 млрд 498 млн 707 тис. 900 грн, а видатки – 3 млрд 495 млн 398 тис. 800 грн.