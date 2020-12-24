Запорізьку обласну раду очолила Олена Жук

Запорізьку обласну раду вперше очолила жінка - представниця фракції "Слуга народу" Олена Жук.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Загальна кількість депутатів - 84, кількість депутатів, які брали участь у таємному голосуванні - 46. Кількість голосів за Олену Жук - 46. За результатами таємного голосування головою обласної ради обрано Олену Жук", - зачитав протокол голова лічильної комісії Олександр Білий.

Нова очільниця облради прийняла присягу та приступила до подальшого ведення засідання.

Таким чином, вперше Запорізьку облраду очолила жінка.

Як повідомлялося, голова Запорізької обласної ради Віталій Боговін достроково склав повноваження. Його відставку підтримали 44 депутати.

Також у ході засідання з другої спроби було обрано команду заступників голови облради. Першим заступником стала Людмила Любім ("Опозиційний блок"), заступниками - Геннадій Фукс ("За майбутнє") і Владислав Куценко ("Батьківщина").