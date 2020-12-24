Запорізьку обласну раду очолила Олена Жук

Запорізьку обласну раду очолила Олена Жук

Укрінформ
Запорізьку обласну раду  вперше очолила жінка - представниця фракції "Слуга народу" Олена Жук. 

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу. 

"Загальна кількість депутатів - 84, кількість депутатів, які брали участь у таємному голосуванні - 46. Кількість голосів за Олену Жук - 46. За результатами таємного голосування головою обласної ради обрано Олену Жук", - зачитав протокол голова лічильної комісії Олександр Білий. 

Нова очільниця облради прийняла присягу та приступила до подальшого ведення засідання. 

Таким чином, вперше Запорізьку облраду очолила жінка.

Читайте також: Голова Запорізької облради склав повноваження, депутати обирають нового

Як повідомлялося, голова Запорізької обласної ради Віталій Боговін достроково склав повноваження. Його відставку підтримали 44 депутати. 

Також у ході засідання з другої спроби було обрано команду заступників голови облради. Першим заступником стала Людмила Любім ("Опозиційний блок"), заступниками - Геннадій Фукс ("За майбутнє") і Владислав Куценко ("Батьківщина"). 

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-