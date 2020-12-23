Голова Запорізької облради склав повноваження, депутати обирають нового
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Події, які розгорнулись тут останнім часом, відволікають депутатський корпус від обов'язків. Мета обласної ради - працювати в інтересах громади. Люди чекають від нас прийняття важливих рішень. Як за вас, так і за мене частина людей віддали свої голоси. Те, що відбувається сьогодні, не красить нікого, не влаштовує виборців. Інтереси громади для мене мають першочергове значення, я - за єдність і політичний компроміс у депутатському корпусі. Повідомляю про складення повноважень голови ради, прошу припинити мої повноваження та звільнити з займаної посади", - заявив Боговін.
Його рішення підтримали 44 депутати із присутніх 45 (загалом в облраді 84 обранці).
Депутати висунули на посаду голови облради Олену Жук (фракція "Слуга народу") і готуються до таємного голосування.
Як повідомлялося, Боговіна обрали 15 грудня. За нього віддали голоси 43 депутати. Проте вже 17 грудня 44 обранці заявили, що не визнають результати голосування і вважають Боговіна нелегітимним.
Того ж дня група із 44 депутатів обрала нового голову - Віталія Толочека. Але Боговіна вже встиг зареєструвати Мін'юст, тож фактично в облраді було два очільники.