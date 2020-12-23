Голова Запорізької облради склав повноваження, депутати обирають нового

Голова Запорізької обласної ради Віталій Боговін достроково склав повноваження. Його відставку підтримали 44 депутати.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Події, які розгорнулись тут останнім часом, відволікають депутатський корпус від обов'язків. Мета обласної ради - працювати в інтересах громади. Люди чекають від нас прийняття важливих рішень. Як за вас, так і за мене частина людей віддали свої голоси. Те, що відбувається сьогодні, не красить нікого, не влаштовує виборців. Інтереси громади для мене мають першочергове значення, я - за єдність і політичний компроміс у депутатському корпусі. Повідомляю про складення повноважень голови ради, прошу припинити мої повноваження та звільнити з займаної посади", - заявив Боговін.

Його рішення підтримали 44 депутати із присутніх 45 (загалом в облраді 84 обранці).

Депутати висунули на посаду голови облради Олену Жук (фракція "Слуга народу") і готуються до таємного голосування.

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Як повідомлялося, Боговіна обрали 15 грудня. За нього віддали голоси 43 депутати. Проте вже 17 грудня 44 обранці заявили, що не визнають результати голосування і вважають Боговіна нелегітимним.

Того ж дня група із 44 депутатів обрала нового голову - Віталія Толочека. Але Боговіна вже встиг зареєструвати Мін'юст, тож фактично в облраді було два очільники.