Запорізька облрада з другої спроби обрала заступників голови

Депутати Запорізької обласної ради восьмого скликання змогли обрати заступників голови лише з другої спроби. Депутати від фракції "ОПЗЖ" заявили, що будуть оскаржувати в судах результати голосування.

Про це з сесійної зали повідомляє кореспондент Укрінформу.

В таємному голосуванні взяли участь 46 з 84 депутатів. Це вже друга спроба за сьогодні обрати першого заступника та двох заступників голови облради.

Якщо під час першого голосування з 46 депутатів "за" проголосували 41, то під час другої спроби "за" були всі 46.

Запорізька облрада обрала заступників голови//Фото: Дмитро Смолієнко

Таким чином, першою заступницею голови Запорізької облради стала Людмила Любім (представниця "Опозиційного блоку"), заступниками обрані Геннадій Фукс ("За майбутнє") та Владислав Куценко ("Батьківщина").

Депутат від "Опозиційної платформи - за життя!" Сергій Кальцев заявив, що друга спроба таємного голосування проходила із суттєвими порушеннями регламенту і їхня фракція має намір оскаржити в судах результати голосування. В бюлетенях ставили окрім звичних "галочок" та "плюсиків" різні цифри, літери та навіть малювали сердечка.

Засідання сесії продовжується. На порядку денному - формування депутатських комісій та призначення голів комісій.

Читайте також: Зеленський завтра відвідає Запоріжжя

Як повідомляв Укрінформ, в таємному голосуванні не брали участь фракції "Опозиційна платформа - за життя!" та "Європейська солідарність".

Також нагадаємо, що голова обласної ради Віталій Боговін хотів на початку засідання достроково припинити повноваження депутатів, які вийшли з фракції "Слуга народу" Романа Терехова, Сергія Толочека та Сергія Селевича, які начебто написали відповідні заяви. Проте самі депутати заявили, що нічого не писали і назвали проєкт рішення "брехнею". Врешті питання про дострокове припинення повноважень зняли з порядку денного.