Зеленський завтра відвідає Запоріжжя

Президент України Володимир Зеленський 24 грудня здійснить робочу поїздку до Запоріжжя.

Про це повідомили в пресслужбі Запорізької ОДА, передає кореспондент Укрінформу.

"Президент України Володимир Зеленський відвідає Запорізьку область. Робоча поїздка відбудеться у четвер, 24 грудня", - йдеться в повідомленні.

Планується, що глава держави під час перебування в Запоріжжі візьме участь у відкритті верхової частини балкового мосту через р. Старе Дніпро.

Як повідомлялося, Запорізький міст - це магістраль безперервного руху завдовжки понад 9 км, яка складається з шести транспортних розв’язок, у складі яких 27 штучних споруд, у тому числі два позакласні мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху. Історії будівництва мосту – 16 років.

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У межах національної програми "Велике будівництво", ініційованої Президентом Зеленським, у 2020 році будівництво запорізьких мостів було відновлено. У лютому цього року переможцем тендеру на будівництво об’єкту було визначено турецьку компанію. Загальна вартість проєкту – 11,9 млрд грн (з ПДВ). 10 квітня ДАБІ надала дозвіл на початок будівельних робіт.

Фото: ОП