В Україні прогнозують сніг, дощ та до 10° тепла

В Україні у четвер, 24 грудня, очікується мокрий сніг та дощ, лише у східних та Запорізькій області без істотних опадів. Температура вдень від 3° морозу до 10° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

“24 грудня хмарно. Вночі невеликий, вдень помірний мокрий сніг та дощ (на Закарпатті протягом доби помірний дощ), лише у східних та Запорізькій області без істотних опадів. У північно-східних областях ожеледь, у північних, центральних та східних областях на дорогах ожеледиця”, - йдеться в повідомленні.

У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер південний і південно-східний, 7-12 м/с.

Температура у західних та Одеській областях вночі становитиме 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла; у східних, Сумській, Полтавській та Запорізькій областях вночі 4-9° морозу, вдень 0-3° морозу; на решті території протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві та Київській області 24 грудня утримається хмарна погода, вночі невеликий, вдень помірний мокрий сніг та дощ; на дорогах ожеледиця.

Температура у столиці протягом доби 0-2° тепла; по області протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.

У наступні два дні в Україні, за прогнозами синоптиків, збережуться складні погодні умови. У східній частині сніг та дощ, вдень 25 та вночі 26 грудня місцями значні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура 25 грудня вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, 26 грудня вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

На решті території 25 грудня вночі помірний дощ (в північно-східних областях місцями значні опади), вдень невеликий дощ; температура вночі та вдень 0-5° тепла, вдень на півдні країни 5-10°; 26 грудня без істотних опадів, лише у південних та Дніпропетровській областях дощ, температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, на півдні 1-6° тепла.

У столичному регіоні 25 грудня вночі помірний, вдень невеликий дощ; вітер південно-західний, 7-12 м/с; температура вночі та вдень 0-5° тепла. У суботу, 26 грудня, без істотних опадів; вітер північно-західний, 5-10 м/с; температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Упродовж 27-28 грудня синоптики прогнозують місцями опади та незначне підвищення температури повітря. Зокрема, 27 грудня у південній та південно-східній частині очікується дощ та мокрий сніг, на решті території без опадів. 28 грудня вночі у південній частині, західних, більшості центральних та східних областей, вдень у північних, східних, Полтавській, Дніпропетровській та Рівненській областях дощ та мокрий сніг, на решті території без опадів.

Температура вночі 0-6° морозу (в Карпатах 27 грудня до 9° морозу), вдень від 2° морозу до 4° тепла, на Закарпатті 28 грудня 5-9° тепла; у південній частині вночі від 1° морозу до 5° тепла, вдень 27 грудня 0-6° тепла, 28 грудня — 7-12° тепла.

У Києві 27-28 грудня без опадів, лише вдень 28 грудня мокрий сніг та дощ. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.