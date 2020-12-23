Запорізький регіон отримає ще один модернізований приміський поїзд – Укрзалізниця

Запорізький регіон отримає ще один модернізований приміський поїзд, який з наступного тижня використовуватимуть на приміських маршрутах.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт Укрзалізниці.

«Регіональна філія «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» завершує обкатку приміського електропоїзда ЕР2Т-7230, капітально відремонтованого та модернізованого на ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод». З наступного тижня цей рухомий склад вийде на приміські маршрути в Запорізькій області», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці Київського електровагоноремонтного заводу повністю оновили технічне обладнання й конструктивні елементи ЕР2Т-7230: двигуни, колісні пари, редуктори, пантографи, електричне обладнання та кабельно-провідникову продукцію.

Під час капітального ремонту було виконано й низку модернізацій, які дозволять значно підвищити безпеку залізничного руху та комфорт для пасажирів, зменшити застосування витратних матеріалів.

Зокрема, ЕР2Т-7230 обладнали новими повітряними резервуарами й відновили роботу пневморегуляторів гальмівної важільної передачі, що зробить більш надійним функціонування автогальмівного обладнання; оснастили сучасними гасниками коливань, які забезпечать плавність ходу електропоїзда; світлодіодними ліхтарями та прожекторами для поліпшення видимості в нічний час. А автоматичні вимикачі, якими замінено низьковольтні запобіжники, спростять експлуатацію електросистем приміського складу.

«Пасажири неодмінно оцінять нові сидіння покращеної ергономіки, герметичні склопакети у вікнах, сучасне світлодіодне освітлення салонів, електронне інформаційне табло та оновлену систему зв’язку «пасажир-машиніст», новітні матеріали, застосовані для оформлення вагонного інтер’єру», - додають в УЗ.

Крім того повідомляють, що виконаний капітальний ремонт дозволив подовжити термін служби приміського електропоїзда до 50 років. На цей час ЕР2Т-7230 уже має 28-річний строк експлуатації.

Наразі оновлений рухомий склад проходить обкатувальні випробування під наглядом представників Київського електровагоноремонтного заводу та Запорізького моторвагонного депо. Під час обкатки перевіряються та регулюються всі системи електропоїзда, у тому числі й на граничній швидкості 120 км/год.

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В УЗ зауважують, що з наступного тижня електропоїзд курсуватиме на приміських маршрутах Запорізького регіону і це вже третій у 2020 році модернізований приміський поїзд для Запорізької області. Ще два – ЕР2-696 та ЕР2Т-7223, які цьогоріч капітально відремонтували в Нікопольському локомотивному депо, — відновили курсування в серпні та вересні.