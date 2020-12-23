У Житомирі будують ТЕЦ, яка вдвічі зменшить викиди вуглецю котельнями

На базі комунального підприємства «Житомиртеплокомуненерго» будують теплоектроцентраль (ТЕЦ), яка вироблятиме тепло і електроенергію та вдвічі зменшить обсяги викиду котельнями вуглецю.

Про це повідомляє Житомирська міська рада, передає Укрінформ.

«Реалізація проєкту дасть можливість отримати додатковий дохід для комунального підприємства та стримати ріст тарифів. Адже місто меншою мірою залежатиме від зростання цін на енергоносії. КП «Житомиртеплокомуненерго», яке багато років було дотаційним, стане прибутковим, позаяк вироблятиме свою теплову та електричну енергію. А обсяг викидів СО2 в атмосферу зменшиться вдвічі у порівнянні з використанням котельнями газу», - зауважив міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

Читайте також: Мером Житомира вдруге обрали Сергія Сухомлина

Зазначається, що на території котельні РК-10 (районна котельня – ред.), що на пров. Винокурному, 36а, встановлюють термодинамічну установку органічного циклу Ренкіна, аналогів якій немає в Україні. Вона комбіновано вироблятиме тепло та електроенергію, а її потужність - 1,2 МВт електричної та 7,1 МВт теплової енергії.

Проєкт передбачає заміну мережі центрального теплопостачання котелень РК-9 та РК-10 і переобладнання теплових вузлів. Окрім того, жителі вулиць Маликова, Максютова і проспекту Миру цілодобово отримуватимуть гарячу воду.

У Житомирі будують ТЕЦ, яка вдвічі зменшить викиди вуглецю

ТЕЦ працюватиме на щепі, що дозволить місту зменшити обсяги споживання газу, електроенергії та втрати теплопостачання. Об’єкт планують завершити наприкінці літа 2021 року.

Орієнтовна вартість будівництва ТЕЦ становить 12 320 942 швейцарських франків, з яких 9 320 942 – кошти гранту SECO та місцевий внесок у розмірі 3 000 000 (еквіваленту швейцарських франків).