Мером Житомира вдруге обрали Сергія Сухомлина
Про це під час оголошення результатів виборів повідомила голова Житомирської міської територіальної виборчої комісії (ТВК) Оксана Плис, передає кореспондент Укрінформу.
«Найбільшу кількість голосів у єдиному одномандатному виборчому окрузі набрав кандидат на посаду міського голови Сухомлин Сергій Іванович – 29 185. Відсоток голосів виборців, поданих за кандидата на посаду на міського голови у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні в єдиному одномандатному виборчому окрузі, становить 51,378%», - зазначила Плис.
За її словами, другого туру виборів у Житомирі не буде.
Сергій Сухомлин вперше обраний мером Житомира у 2015 році. Цього разу він балотувався від політичної партії «Пропозиція». Його найближчий опонент кандидат від «Слуги народу», ректор державного університету «Житомирська політехніка», Віктор Євдокимов набрав понад 7 тис. голосів.
Загалом на посаду Житомирського міського голови балотувалися 13 кандидатів.
За попереднім підрахунком, Сухомлин також перемагав у виборах.
Як повідомляв Укрінформ, місцеві вибори відбулися 25 жовтня.