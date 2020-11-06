Мером Житомира вдруге обрали Сергія Сухомлина

Міським головою Житомира обрали чинного мера Сергія Сухомлина, який набрав 51,3% голосів.

Про це під час оголошення результатів виборів повідомила голова Житомирської міської територіальної виборчої комісії (ТВК) Оксана Плис, передає кореспондент Укрінформу.

«Найбільшу кількість голосів у єдиному одномандатному виборчому окрузі набрав кандидат на посаду міського голови Сухомлин Сергій Іванович – 29 185. Відсоток голосів виборців, поданих за кандидата на посаду на міського голови у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні в єдиному одномандатному виборчому окрузі, становить 51,378%», - зазначила Плис.

За її словами, другого туру виборів у Житомирі не буде.

Сергій Сухомлин вперше обраний мером Житомира у 2015 році. Цього разу він балотувався від політичної партії «Пропозиція». Його найближчий опонент кандидат від «Слуги народу», ректор державного університету «Житомирська політехніка», Віктор Євдокимов набрав понад 7 тис. голосів.

Загалом на посаду Житомирського міського голови балотувалися 13 кандидатів.

За попереднім підрахунком, Сухомлин також перемагав у виборах.

Як повідомляв Укрінформ, місцеві вибори відбулися 25 жовтня.