Гірники уранових шахт третю добу перекривають траси на Кіровоградщині

На Кіровоградщині працівники уранових шахт Східного гірничо-збагачувального комбінату третю добу поспіль продовжують блокувати чотири автошляхи, вимагаючи погашення заборгованості з зарплат і відновлення роботи підприємств.

Про це повідомляє у Фейсбуці голова Незалежної спілки гірників України Михайло Волинець, передає Укрінформ.

"Працівники уранодобувних шахт Кіровоградщини виснажені фізично та психологічно, але готові продовжувати акцію протесту. Перекриватимуть траси, доки центральна влада не виконає дві вимоги протестувальників: розрахується з боргами із заробітної плати, відновить роботу ДП «СхідГЗК», від якого залежить добробут 5000 родин працівників та мономіст, де розташовані шахти ДП", - поінформував Волинець.

За його словами, станом на 8.45 працівники держпідприємства «СхідГЗК» блокують рух транспорту у напрямках Кропивницький - Київ, Кропивницький - Миколаїв, Кропивницький - Кривий Ріг, Кропивницькій – Олександрія. Триває протест біля смт Смоліне.

Місцеві жителі приносять протестувальникам їжу та теплі речі.

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Також Волинець зауважив, що на 10.00 делегати від протестувальників поїдуть до Кіровоградської ОДА, де має відбутися нарада.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 21 грудня, відновилися протести працівників уранових шахт Східного гірничо-збагачувального комбінату. Гірники «СхідГЗК» перекривають дороги національного значення, протестуючи проти призупинення роботи уранових шахт і невиплати зарплат. Акція оголошена безстроковою, до виконання вимог гірників.

Аналогічна акція протесту відбулася 16 грудня. Після неї борги перед шахтарями було частково погашено.

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9 грудня пройшла акція протесту трудового колективу ДП «Схід ГЗК» у Києві.

Шахти Смолінська, Інгульська і Новокостянтинівська з 7 грудня вивели у простій. У профспілці заявили, що призупинення роботи шахт призведе до банкрутства підприємства на початку 2021 року, а також до екологічної катастрофи в регіоні.

Фото: Михайло Волинець/ФБ