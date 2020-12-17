Для уранових шахт Кіровоградщини перерахували майже 73 мільйонів

НАЕК "Енергоатом" перерахував Східному гірничо-збагачувальному комбінату 72 млн 800 тис. грн, які підуть на погашення боргів із зарплат шахтарям, розрахунки за електроенергію тощо.

Про це повідомив у Телеграм голова Кіровоградської облдержадміністрації Андрій Назаренко, передає Укрінформ.

За словами Назаренка, в.о. генерального директора СхідГЗК Антон Бендик перебуває в Енергоатомі й очікує інформації щодо подальшого розрахунку з підприємством.

Водночас у НАЕК "Енергоатом" заявили, що вчасно розраховуються із підприємством.

"Офіційно інформуємо всі зацікавлені державні, контролюючі та правоохоронні органи, засоби масової інформації, громадськість, а особливо – працівників СхідГЗК про те, що НАЕК "Енергоатом" не має заборгованості за поставлену продукцію перед державним підприємством "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". У 2020 році Енергоатом сплатив СхідГЗК майже 2,8 млрд грн, зокрема у грудні – 110,5 млн грн. При цьому заборгованість комбінату перед власними шахтарями становить близько 140 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Натомість стверджують в Енергоатомі, СхідГЗК відвантажив не всю, а лише дві третини продукції, яку мав би поставити для НАЕК "Енергоатом" на сьогодні. Внаслідок цього заборгованість ДП "СхідГЗК" перед ДП "НАЕК "Енергоатом" у грошовому еквіваленті сягнула вже 676 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, 16 грудня на Кіровоградщині гірники СхідГЗК перекрили три дороги національного значення, протестуючи проти призупинення роботи уранових шахт і невиплати зарплат.

Із 7 грудня на Кірвоградщині вивели у простій шахти Смолінська, Інгульська і Новокостянтинівська. У профспілці заявили, що призупинення роботи шахт призведе до банкрутства підприємства на початку 2021 року, а також до екологічної катастрофи в регіоні.

9 грудня у Києві пройшла акція протесту трудового колективу ДП "Схід ГЗК".