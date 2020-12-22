Через зарплатні борги на уранових шахтах Кіровоградщини відкрили справу

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом невиплати гірникам уранових шахт Кіровоградщини зароблених коштів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Кіровоградської обласної прокуратури.

"Сьогодні, 22 грудня 2020 року, правоохоронними органами Кіровоградської області зареєстровано кримінальне провадження за фактом безпідставної невиплати заробітної плати працівникам трьох уранодобувних шахт Кіровоградщини - "Смолінської", "Новокостянтинівської" та "Інгульської" (ДП "СхідГЗК")", - йдеться у повідомленні.

Розпочато досудове розслідування.

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Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 21 грудня відновилися протести працівників уранових шахт Східного гірничо-збагачувального комбінату. Гірники «СхідГЗК» другу добу поспіль перекривають дороги національного значення, протестуючи проти призупинення роботи уранових шахт і невиплати зарплат. Акція оголошена безстроковою, до виконання вимог гірників.

Аналогічна акція протесту відбулася 16 грудня. Після неї борги перед шахтарями було частково погашено.

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9 грудня пройшла акція протесту трудового колективу ДП «Схід ГЗК» у Києві.

З 7 грудня вивели у простій шахти "Смолінська", "Інгульська" і "Новокостянтинівська". У профспілці заявили, що призупинення роботи шахт призведе до банкрутства підприємства на початку 2021 року, а також до екологічної катастрофи в регіоні.