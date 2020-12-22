На Кіровоградщині гірники уранових шахт уже добу перекривають дороги

На Кіровоградщині працівники уранових шахт Східного гірничо-збагачувального комбінату, виведених у простій, продовжують перекривати автошляхи, вимагаючи погасити заборгованість із зарплатні та відновити роботу підприємства.

Про це повідомляє у Фейсбуці народний депутат, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, передає Укрінформ.

"Доба протесту на Кіровоградщині. Працівники уранодобувних шахт «Смолінської», «Новокостянтинівської» та «Інгульської» (ДП «СхідГЗК») продовжують блокувати рух трасами в Кіровоградській області", - написав Волинець.

За його словами, голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко напередодні увечері відвідав протестувальників і поінформував, що Президент доручив розрахуватись із боргами перед працівниками «СхідГЗК». Перший транш має зайти на підприємство сьогодні, ще два - протягом середи та четверга.

Читайте також: Гірники уранових шахт Кіровоградщини готові протестувати цілодобово

Протестувальники заявляють, що продовжуватимуть акцію протесту, доки перед ними повністю не розрахуються (не виплатять 83 млн грн) і не виведуть підприємство з режиму простою.

Як повідомляв Укрінформ, 21 грудня відновилися протести працівників уранових шахт Східного гірничо-збагачувального комбінату. Акція оголошена безстроковою, до виконання вимог гірників.

16 грудня на Кіровоградщині гірники «СхідГЗК» вже перекривали три дороги національного значення - Кропивницький-Київ, Кропивницький-Миколаїв, Кропивницький-Кривий Ріг, - протестуючи проти призупинення роботи уранових шахт і невиплати зарплат.

Із 7 грудня вивели у простій шахти "Смолінська", "Інгульська" і "Новокостянтинівська". У профспілці заявили, що призупинення роботи шахт призведе до банкрутства підприємства на початку 2021 року, а також до екологічної катастрофи в регіоні.

9 грудня у Києві пройшла акція протесту трудового колективу ДП «Схід ГЗК».

Фото: Волинець, ФБ