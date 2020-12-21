Гірники уранових шахт Кіровоградщини готові протестувати цілодобово

Гірники уранових шахт Кіровоградщини, які у понеділок перекрили автошляхи з вимогами погашення зарплатної заборгованості і виведення підприємства з простою, готові протестувати цілодобово і вже встановили намети.

Про це повідомляє у Фейсбуці Незалежна профспілка гірників України, передає Укрінформ.

"Учасники акції протесту налаштовані рішуче і готові протестувати цілодобово. І вже поставлені намети. Тож сподіваємося, що влада зробить все для збереження стратегічного підприємства з виробництва уранового концентрату, який користується попитом", - йдеться у повідомленні.

У профспілці також зазначили, що зранку протестувальники заблокували траси Кропивницький-Київ, Кропивницький-Миколаїв, Кропивницький-Кривий Ріг, Кропивницькій – Олександрія. При цьому до учасників акції в районі с. Федорівка приїхала поліція, і у профспілці не виключили провокацій або застосування до протестувальників спецзасобів.

Водночас голова профкому Атомпрофспілки Смолінської шахти Володимир Миронов наголосив, що гірники доведені до відчаю і збираються стояти до кінця.

"Перекриття доріг - це вже крайня міра, яку ми можемо застосувати, щоб влада і суспільство нас почули. Тому від відчаю настрій у нас бойовий. Від Смолінської шахти на цій акції протесту 70 осіб, працює ж на підприємстві майже 600. Байдужих немає, але не всі змогли до нас приєднатися", - зауважив він.

Також він підкреслив, що шахти не можна повністю зупиняти, бо це призведе до екологічної катастрофи. Є певні служби, які повинні убезпечувати шахти від затоплення: треба відкачувати воду, здійснювати провітрювання гірничих виробок. Якщо шахту затопити, її води піднімуться і попадуть у підземні горизонти, з яких беруть питну воду. Затоплення шахти призведе до екологічної катастрофи, адже шахтні води радіоактивні, зазначив Миронов.

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Як повідомляв Укрінформ, 21 грудня відновилися протести працівників уранових шахт Східного гірничо-збагачувального комбінату.

16 грудня на Кіровоградщині гірники «СхідГЗК» вже перекривали три дороги національного значення - Кропивницький-Київ, Кропивницький-Миколаїв, Кропивницький-Кривий Ріг, - протестуючи проти призупинення роботи уранових шахт і невиплати зарплат.

Із 7 грудня на Кіровоградщині вивели у простій шахти Смолінська, Інгульська і Новокостянтинівська. У профспілці заявили, що призупинення роботи шахт призведе до банкрутства підприємства на початку 2021 року, а також до екологічної катастрофи в регіоні.

9 грудня у Києві пройшла акція протесту трудового колективу ДП «Схід ГЗК».