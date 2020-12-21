На Кіровоградщині гірники уранових шахт перекрили траси

На Кіровоградщині працівники уранових шахт Східного гірничо-збагачувального комбінату знову перекрили автошляхи, вимагаючи погашення зарплатної заборгованості і виведення підприємства з простою.

Про це повідомив у Фейсбуці голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, передає Укрінформ.

«Розпочалась безстрокова акція протесту трудових колективів шахт «Смолінської», «Новокостянтинівської» та «Інгульської» (ДП «СхідГЗК»). З вимогами погасити 83 млн грн зарплатної заборгованості та вивести підприємство з режиму простою - працівники держпідприємства перекривають траси у Кіровоградській області", - написав Волинець.

Як повідомляв Укрінформ, 16 грудня на Кіровоградщині гірники «СхідГЗК» вже перекривали три дороги національного значення - Кропивницький - Київ, Кропивницький - Миколаїв, Кропивницький - Кривий Ріг, - протестуючи проти призупинення роботи уранових шахт і невиплати зарплат.

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З 7 грудня на Кіровоградщині вивели у простій шахти Смолінська, Інгульська і Новокостянтинівська. У профспілці заявили, що призупинення роботи шахт призведе до банкрутства підприємства на початку 2021 року, а також до екологічної катастрофи в регіоні.

9 грудня у Києві пройшла акція протесту трудового колективу ДП «Схід ГЗК».