Прокуратура повернула державі 750 гектарів полігона на Закарпатті
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства.
“Північним апеляційним господарським судом задоволено апеляційну скаргу заступника керівника Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону в інтересах Міністерства оборони України, Квартирно-експлуатаційного відділу м. Мукачево та однієї з військових частин про повернення до державної власності земель полігона площею 753,1 га”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в суді визнано незаконним та скасовано рішення Закарпатської облради про надання мисливських угідь у користування громадській організації, а також визнано недійсним договір про ведення мисливського господарства на цій території.
Слідство встановило, що на порушення вимог земельного законодавства договором незаконно надано в оренду на 15 років товариству мисливців та рибалок територію лісового фонду військового містечка та частини земельних угідь Ужгородського полігона для ведення мисливського господарства.
У суді доведено, що законодавством не передбачено можливості ведення мисливського господарства на землях оборони, а тому передача мисливського угіддя не відповідає положенням закону.
Як повідомляв Укрінформ, спеціалізовані прокуратури у військовій та оборонній сфері за березень-жовтень цього року направили до суду 1523 обвинувальні акти щодо військових злочинів.