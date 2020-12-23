Прокуратура повернула державі 750 гектарів полігона на Закарпатті

Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону повернула державі 753,1 га земель полігона.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства.

“Північним апеляційним господарським судом задоволено апеляційну скаргу заступника керівника Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону в інтересах Міністерства оборони України, Квартирно-експлуатаційного відділу м. Мукачево та однієї з військових частин про повернення до державної власності земель полігона площею 753,1 га”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в суді визнано незаконним та скасовано рішення Закарпатської облради про надання мисливських угідь у користування громадській організації, а також визнано недійсним договір про ведення мисливського господарства на цій території.

Слідство встановило, що на порушення вимог земельного законодавства договором незаконно надано в оренду на 15 років товариству мисливців та рибалок територію лісового фонду військового містечка та частини земельних угідь Ужгородського полігона для ведення мисливського господарства.

У суді доведено, що законодавством не передбачено можливості ведення мисливського господарства на землях оборони, а тому передача мисливського угіддя не відповідає положенням закону.

Як повідомляв Укрінформ, спеціалізовані прокуратури у військовій та оборонній сфері за березень-жовтень цього року направили до суду 1523 обвинувальні акти щодо військових злочинів.