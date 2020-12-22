Геннадія Кернеса поховають навпроти Євгена Кушнарьова

Місце для могили померлого Харківського міського голови Геннадія Кернеса, який лікувався в німецькій клініці від ускладнень, викликаних коронавірусом, обрали на 2-му міському кладовищі навпроти могили ексголови Харківської ОДА, екснардепа України Євгена Кушнарьова.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Суспільне, посилаючись на директора КП "Ритуал" Євгена Журавльова.

"Могила розташована на центральній алеї кладовища, поруч з могилами бійців Другої світової війни та навпроти поховань колишніх голів Харківської ОДА Олександра Масельського та Євгена Кушнарьова", - зазначив Журавльов.

Працівники ритуальної служби підготували хрест на могилу Геннадія Кернеса: датою його смерті на табличці вказано 16 грудня.

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Як повідомляв Укрінформ, увечері 21 грудня у Харкові приземлився чартерний борт із Німеччини з тілом померлого вночі проти 17 грудня у берлінській клініці "Шаріте" Харківського міського голови Геннадія Кернеса. Після оформлення необхідних документів траурний кортеж вирушив до моргу 17-ї міської лікарні.

Щодо програми поховання, то, за уточненням, Укрінформу, о 07:00 у середу, 23 грудня, в кафедральному Благовіщенському соборі розпочнеться повний чин відспівування Кернеса.

О 09:00 у холі Харківського національного театру опери та балету ім. Лисенка встановлять труну з тілом Кернеса, і протягом 4 годин поспіль харків'яни та гості міста зможуть попрощатися з міським головою. До речі, саме тут у січні 2007 року була встановлена для прощання із земляками труна з тілом Кушнарьова.

О 13:30 Кернеса поховають на 2-му міському кладовищі.

25 жовтня на місцевих виборах 61-річний Геннадій Кернес набрав 60,34% голосів та втретє був обраний Харківським міським головою.

Вночі 16 вересня Кернеса приватним літаком транспортували до клініки "Шаріте" на лікування від коронавірусу та запалення легенів.

Ексголова Харківської ОДА Євген Кушнарьов 16 січня 2007 року зазнав смертельного поранення на полюванні разом із соратниками-однопартійцями в Ізюмському районі Харківської області. 17 січня він помер у районній лікарні міста Ізюм. Після смерті Кушнарьова лунали різні версії його смерті: від нещасного випадку до політичного вбивства.