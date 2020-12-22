На Чернігівщині зібрали рекордний врожай зернових

Сільгоспвиробники Чернігівщини ув 2020 році зібрали рекордний врожай зернових та зернобобових культур - 5,03 млн тонн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА.

"Станом на 18 грудня аграрії Чернігівської області намолотили майже 5,03 млн т. зернових та зернобобових культур, що становить 101% до прогнозу і плюс 261 тис. т. до відповідної дати 2019 року. Це найбільший валовий збір зернових в історії Чернігівщини", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що жнива закінчено на 96% площ. Середня врожайність становить 63 ц/га.

Кукурудзу на зерно обмолочено на 95% засіяних цією культурою площ. Її вал у загальному обсязі - 4,012 млн т, що перевищує показник 2019 року на 314 тис. т. Середня врожайність - 74,8 ц/га.

Як повідомлялося, у Чернігівській області в 2018 році виростили й зібрали 4,92 млн т. зерна, у 2019-му - 5,009 млн т