У різних містах провели акції проти призначення Шкарлета

Близько сотні студентів, викладачів, представників молодіжних громадських організацій та братств пікетували сьогодні під стінами Львівської облдержадміністрації з вимогою скасувати призначення Сергія Шкарлета міністром освіти України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Більшість з нас є майбутніми вчителями і нам важливо, щоб освіта в Україні розвивалася, а для цього потрібні реформи. А Шкарлет – це треш. Шкарлет – це людина, яка нічого не робить, гальмує розвиток. Якщо Шкарлет лишиться міністром, то не освіта, ні наука не буде з народом», - заявили пікетувальники.

Акція протесту проти Сергія Шкарлета у Львові//Фото: Маркіян Лисейко

До пікетувальників вийшла голова Львівської обласної ради Ірина Гримак, яка подякувала молоді за відстоювання своєї позиції і пообіцяла, що завтра на засіданні облради винесуть на голосування депутатів звернення про термінове прийняття рішення щодо відставки Шкарлета з посади міністра освіти України, воно буде скероване до голови Верховної Ради і прем’єр-міністра.

Протести проти новопризначеного міністра освіти Сергія Шкарлета сьогодні, 21 грудня, пройшли у багатьох українських містах.

У Вінниці учасники акції «Стоп Шкарлет» зібралися на Європейській площі. Вони роздавали «дипломи» перехожим, запитувати, що вони знають про Шкарлета, а потім спалили «дипломи».

У Вінниці пройшла акція «Стоп Шкарлет»//Фото: Олександр Лапін

Аналогічна акція пройшла й у Харкові - біля будівлі обласної державної адміністрації протестували проти призначення Шкарлета міністром освіти.

Учасники акції спалили символічні гроші платників.

"Ми поклали символічні паперові гроші у вигляді купюр по 100 гривень у коробку жовто-блакитного кольору, яка символізує сферу освіти, та підпалили їх, показуючи, що ці бюджетні гроші так само спалює і Шкарлет. Це ознака недовіри до нового призначенця, який відомий корупційними діями ще на посаді ректора одного з чернігівських вишів", - пояснив кореспонденту Укрінформу координатор акції, лідер громадської організації "Українські студенти - за свободу!" Денис Шаповалов.

За його словами, посаду міністра не може обіймати корупціонер та плагіатор. "Є свідчення плагіату у наукових роботах Шкарлета. Тому наполягаємо на звільненні цього посадовця за недовірою", - зазначив координатор акції.

У Харкові - акція проти призначення Шкарлета міністром освіти//Фото: В'ячеслав Мадієвський

Акція, в якій взяли участь понад 40 активістів, тривала понад годину. Учасники скандували "Шкарлету - ні!", вони тримали у руках плакати: "Стоп, Шкарлет" та "Ні - деградації освіти!".

Як повідомляв Укрінформ, протести проти міністра освіти Сергія Шкарлета пройшли також у Миколаєві, Хмельницькому, Чернівцях, Сумах, Києві, Житомирі, Чернігові, Луцьку, Одесі, Тернополі та Кривому Розі.

17 грудня Верховна Рада призначила Шкарлета на посаду міністра освіти і науки. Відповідну постанову підтримали 226 народних депутатів.

У серпні на сайті "Помилки та фальсифікації у наукових дослідженнях" з'явилося повідомлення про наявність академічного плагіату в наукових статтях Шкарлета до докторської дисертації.