Штепа і адвокати знову не прийшли до суду – справу перенесли

Суд Харкова переніс судове засідання у справі ексмера Слов'янська Нелі Штепи - не з'явилися ні обвинувачена, ні її адвокати.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі суду.

"На чергове засідання суду не з'явилися ні Штепа, ні її адвокати, хоча дата була узгоджена заздалегідь", - зазначили у пресслужбі.

Наступне засідання призначено на 20 січня 2021 року, час ще уточнюється.

Один з трьох адвокатів Нелі Штепи - Олександр Тананакін - пояснив, що усі троє сьогодні зайняті в інших судових процесах.

"До речі, у судових процесах такої категорії, як справа Штепи, обов'язково передбачено тільки участь представників захисту. До того ж, Штепа продовжує хворіти", - зазначив Тананакін.

Як повідомляв Укрінформ, 16 грудня засідання Орджонікідзевського райсуду Харкова у справі Штепи не відбулося через зайнятість судді в іншому кримінальному провадженні.

7 грудня засідання суду не відбулося через хворобу обвинуваченої, пов'язану з наслідками перенесеного коронавірусу.

24 листопада Орджонікідзевський райсуд Харкова допитав у режимі відеоконференції одного з свідків обвинувачення у справі Штепи. Вона на засіданні суду була, і після нього поїхала додому.

25 жовтня Штепа приймала участь у виборах Слов'янського міського голови, але її не обрали.

Слухання справи проти Штепи розпочалося у 2014 році. ЇЇ обвинувачують за ч.3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи органа). За словами адвоката Олександра Шадріна, міра запобіжного заходу для Штепи не обрана з 2018 року - прокурори просили для неї домашній арешт.

У червні 2019 року після десятого за рахунком відводу суддів призначено новий, 11-й склад суддівської колегії, який розглядатиме справу Штепи знову.

У жовтні 2019 року справу почав розглядати Орджонікідзевський райсуд Харкова.

Штепу затримано 11 липня 2014 року. На суді вона стверджує, що закликала Путіна увійти до Слов’яньска під примусом з боку терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв’ю для російських видань надані "під дулом автомата". Їй загрожує довічне ув’язнення.