Штепа не змогла з’явитися в суді через COVID-19 – адвокат

Ексмер Слов’янська Неля Штепа, обвинувачена у посяганні на територіальну цілісність України, не з’явилася до Орджонікідзевського райсуду Харкова на засідання 2 грудня та не зможе з’явитися 7 грудня через хворобу, пов’язану з наслідками перенесеного коронавірусу.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив адвокат Штепи Олександр Шадрин.

"Штепа напередодні подала до суду заяву, що не в змозі прибути до Харкова через хворобу, а саме - запалення легенів та пневмонію внаслідок вже перенесеного коронавірусу", - зазначив адвокат.

За його словами, суд перенесений на 7 грудня: "Але його, мабуть, теж перенесуть, бо Штепа не може з’явитися через стан здоров’я".

Як повідомляв Укрінформ, 24 листопада Орджонікідзевський райсуд Харкова допитав одного зі свідків обвинувачення у справі Нелі Штепи. За словами адвоката Штепи, свідок, не зміг пригадати, чи отримував погрози саме з боку Штепи, та як його заява про погрози потрапила до правоохоронців. Адвокат заявив, що направить звернення до поліції про надання завідомо неправдивих показів.

З 16 жовтня Орджонікідзевський райсуд Харкова неодноразово переносив засідання у справі Штепи у зв’язку з коронавірусом. Штепа до суду в Харков не приїжджала.

Слухання справи проти Штепи розпочалося у 2014 році. За словами адвоката, запобіжний захід для Штепи не обраний з 2018 року.

5 червня 2019 року після десятого за рахунком відводу суддів призначено новий, 11-й за рахунком склад суддівської колегії, який розглядатиме справу Штепи знов.

У жовтні 2019 року справу почав розглядати Орджонікідзевський райсуд Харкова.

Штепу затримано 11 липня 2014 року. На суді вона стверджує, що закликала Путіна увійти до Слов’яньска під примусом з боку терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв’ю для російських видань надані "під дулом автомата". Їй загрожує довічне ув’язнення.