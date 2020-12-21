У Запорізькій облраді кілька діб перебуває група озброєних чоловіків - депутат

У Запорізькій обласній раді впродовж кількох діб перебувають близько 20 молодиків у спортивному одязі та зі зброєю.

Як передає кореспондент Укрінформу, депутат Запорізької облради Павло Матвієнко опублікував у Фейсбуці заяву до поліції та вимагає від правоохоронців відкрити кримінальне провадження.

"21 грудня 2020 року я прибув до будівлі Запорізької обласної ради. Як мені повідомили мої колеги, у будівлі з вихідних знаходилась група невідомих чоловіків у спортивному та камуфляжному одязі, деякі з предметами, схожими на зброю, кількість приблизно 20 осіб", - йдеться у заяві Матвієнка.

За його словами, на його вимогу зала була відчинена, всередині дійсно перебувають люди.

Депутат не виключає, що вони ночують в будівлі облради впродовж кількох днів.

"Вказані дії мають ознаки кримінальних правопорушень, відповідальність за яке передбачена ст. 263 та 293 КК України… Вимагаю: невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати мені витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань", - написав Матвієнко.

Як повідомлялось, 17 грудня 44 депутати Запорізької облради провели позачергову сесію, під час якої визнали нелегітимним обрання шляхом таємного голосування 15 грудня Віталія Боговіна головою облради. Група із 44 депутатів (ОПЗЖ, "Європейська солідарність", "За майбутнє" і четверо депутатів із "Зе фракції") обрали нового голову облради - Віталія Толочека, а також проголосували за обрання першого заступника і двох заступників.

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18 грудня під будівлею облради зібрались кілька сотень молодих людей у спортивному одязі. Вони назвали себе активістами та учасниками АТО. Молодики заявили, що не допустять створення "ЗНР". До них вийшов Боговін, який вважає, що вибори з його обрання пройшли без порушень. Він завів до будівлі облради кількох чоловіків, заявивши, що вони прийшли до нього "на прийом".