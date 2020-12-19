Синоптики попередили про сильний туман вночі та у неділю

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про туман у правобережній Україні вночі та вранці 20 грудня.

Про це передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

«За даними Укргідрометцентру, 20 грудня вночі та вранці на Правобережжі туман, видимість 200-500 метрів», – йдеться в повідомленні рятувальників.

Обмежена видимість прогнозується і в західних, центральних і східних областях, а також на Дніпропетровщині та Херсонщині.

Як повідомили у столичній міській державній адміністрації, у зв'язку з туманом вночі та вранці в неділю оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

У зв'язку з цим, київська влада рекомендує водіям знизити швидкість руху в цей період, включити протитуманні фари разом з ближнім світлом, дотримуватися безпечної дистанції до інших автомобілів, при зупинці вмикати аварійну світлову сигналізацію, уникати різких маневрів на дорозі.