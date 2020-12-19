Туман, ожеледиця, але без істотних опадів — чим погода у неділю «потішить» Україну

У неділю, 20 грудня, в Україні без істотних опадів, вдень буде від 2° морозу до 6° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі

"20 грудня хмарно. На Лівобережжі та в Криму невеликий сніг, на решті території без істотних опадів. У східних, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях подекуди ожеледиця. Вночі та вранці на Правобережжі туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вночі у східних областях 2-7° морозу, вдень у більшості західних та Одеській областях 1-6° тепла)", - зазначається у повідомленні.

У Києві 20 грудня без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Температура протягом доби 0-2° тепла. На Київщині буде від 2° морозу до 3° тепла.

21 грудня у східних та південно-східних областях невеликий, 22 грудня помірний сніг. Температура вночі 3-8°, 22 грудня місцями до 11° морозу, вдень 1-6° морозу

У західних областях 22 грудня дощ та мокрий сніг; на решті території без істотних опадів. Вночі та вдень від 6° морозу до 5° тепла.

У столиці та Київській області 21-22 грудня без істотних опадів. Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с. Температура 21 грудня вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла; 22 грудня вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У східних областях України 23 грудня переважно без опадів, вдень 24 грудня сніг; температура вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу.

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У західних областях дощ, вночі 23 грудня з мокрим снігом; температура вночі 23 грудня від 2° морозу до 3° тепла, 24 грудня 1-6° тепла, вдень 3-8° тепла.

На решті території країни 23 грудня без опадів (у більшості північних, вдень і в центральних областях невеликий сніг, на Вінниччині та Житомирщині з дощем), температура вночі 1-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на півдні місцями 3-6° тепла; 24 грудня помірні опади, підвищення температури на 2-4°.

У Києві і столичному регіоні 23 грудня невеликий сніг; температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°. 24 грудня мокрий сніг та дощ; температура вночі близько 0°, вдень 1-4° тепла.