На Чернігівщині через мокрий сніг та вітер знеструмлені 120 населених пунктів

У Чернігівській області наслідок ускладнення погодних умов з 14 на 15 грудня залишаються знеструмленими 120 населених пунктів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 год. 16 грудня внаслідок ускладнення погодних умов з 14 на 15 грудня (мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 120 населених пунктів", - йдеться у повідмоленні.

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До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Як повідомлялося, через негоду станом на 7 год. 15 грудня сталося знеструмлення 234 населених пунктів у 3 областях, а саме: Чернігівська – 204, Сумська – 23 та Київська – 7.