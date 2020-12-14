У низці портів через негоду обмежили перевалку вантажів та лоцманський супровід

АМПУ ввела обмеження на вантажні операції та лоцманську проводку в ряді морських гаваней через сильний вітер, високу хвилю та дощ, хоча більшість портів працюють у штатному режимі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМПУ .

Зазначається, що у портах Ізмаїл та Миколаїв введено обмеження вантажних операцій з зерновими через дощ, а в портах Маріуполь та Чорноморськ обмежена лоцманська проводка (вітер, хвиля).

Крім того, в Чорноморському порту діють обмеження вантажних операцій з зерновими через дощ. Водночас канали в дунайському гирлі Бистре та двох сусідніх – відкриті.

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У ДП “АМПУ” додали, що 14 грудня працюють в штатному режимі Бердянський, Білгород–Дністровський, Ренійський, Скадовський, Херсонський, Усть-Дунайський, Південний, Одеський порти і порт "Ольвія".