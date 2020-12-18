У Черкасах троє невідомих побили депутата
Укрінформ
У Черкасах троє невідомих побили депутата міської ради.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сектор комунікації поліції Черкаської області.
Як інформують у поліції, заява про напад надйшла 17 грудня близько 8-ї години ранку.
Депутат заявив, що на вулиці Різдвяній троє невідомих завдали йому легких тілесних ушкоджень, після чого втекли.
Слідчо-оперативна група провела огляд місця події та опитала очевидців.
За вказаним фактом слідчі Черкаського відділу полії розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.