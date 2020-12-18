У Черкасах троє невідомих побили депутата міської ради.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сектор комунікації поліції Черкаської області.

Як інформують у поліції, заява про напад надйшла 17 грудня близько 8-ї години ранку.

Депутат заявив, що на вулиці Різдвяній троє невідомих завдали йому легких тілесних ушкоджень, після чого втекли.

Слідчо-оперативна група провела огляд місця події та опитала очевидців.

За вказаним фактом слідчі Черкаського відділу полії розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.