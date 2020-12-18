Зеленський призначив голову Запорізької ОДА: що про нього відомо

Зеленський призначив голову Запорізької ОДА: що про нього відомо

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Старуха головою Запорізької обласної державної адміністрації.

Відповідний Указ № 577/2020 від 18 грудня опублікований на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

“Призначити Старуха Олександра Васильовича головою Запорізької обласної державної адміністрації”, - зазначається в документі.

Попередньо Указом №576/2020 Президент звільнив Віталія Боговіна з посади голови Запорізької ОДА “згідно з поданою ним заявою”.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 16 грудня погодив кандатуру Олександра Старуха на посаду голови Запорізької облдержадміністрації.

Олександр Старух народився 1973 року. У 1995-му закінчив Запорізький державний університет. Має науковий ступінь кандидата історичних наук. Працював на різних посадах у наукових і державних установах. Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

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