Зеленський призначив голову Запорізької ОДА: що про нього відомо
Відповідний Указ № 577/2020 від 18 грудня опублікований на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.
“Призначити Старуха Олександра Васильовича головою Запорізької обласної державної адміністрації”, - зазначається в документі.
Попередньо Указом №576/2020 Президент звільнив Віталія Боговіна з посади голови Запорізької ОДА “згідно з поданою ним заявою”.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 16 грудня погодив кандатуру Олександра Старуха на посаду голови Запорізької облдержадміністрації.
Олександр Старух народився 1973 року. У 1995-му закінчив Запорізький державний університет. Має науковий ступінь кандидата історичних наук. Працював на різних посадах у наукових і державних установах. Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.