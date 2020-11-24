Президент звільнив голову Хмельницької ОДА
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив Дмитра Габінета з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації.
Як передає Укрінформ, відповідний Указ оприлюднено на сайті глави держави.
«Звільнити Габінета Дмитра Анатолійовича з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», - йдеться у документі.
Іншим Указом Президент тимчасово поклав виконання обов’язків голови Хмельницької обласної державної адміністрації на Романа Примуша.