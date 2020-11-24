Президент звільнив голову Хмельницької ОДА

Президент звільнив голову Хмельницької ОДА

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив Дмитра Габінета з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації.

Як передає Укрінформ, відповідний Указ оприлюднено на сайті глави держави.

«Звільнити Габінета Дмитра Анатолійовича з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», - йдеться у документі.

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Іншим Указом Президент тимчасово поклав виконання обов’язків голови Хмельницької обласної державної адміністрації на Романа Примуша.

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