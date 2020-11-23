Зеленський звільнив голів семи РДА

Зеленський звільнив голів семи РДА

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Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив із займаних посад голів семи районних державних адміністрацій на Хмельниччині, Херсонщині, Рівненщині, Одещині, Львівщині, Кіровоградщині та на Запоріжжі.

Відповідні розпорядження №512/2020-рп - №518/2020-рп від 20 листопада опубліковані на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

Зеленський, зокрема, звільнив Олександра Руденка з посади голови Вільнянської РДА Запорізької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України; Євгенія Звіздовського з посади голови Долинської РДА Кіровоградської області згідно з поданою ним заявою; Олега Коваля з посади голови Буської РДА Львівської області згідно з поданою ним заявою; Наталю Тодорову з посади голови Ізмаїльської РДА Одеської області згідно з поданою нею заявою; Олександра Коваля з посади голови Костопільської РДА Рівненської області згідно з поданою ним заявою.

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Також Президент звільнив Тетяну Ющенко з посади голови Горностаївської районної державної адміністрації Херсонської області та Володимира Лужняка з посади голови Віньковецької районної державної адміністрації Хмельницької області. Ці звільнення також відбулись згідно з поданими ними заявами.

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