Зеленський звільнив голів восьми райдержадміністрацій

Президент Володимир Зеленський звільнив із займаних посад голів восьми районних державних адміністрацій на Закарпатті, Івано-Франківщині, Полтавщині, Харківщині, Херсонщині та Чернігівщині.

Відповідні розпорядження №503/2020-рп - №510/2020-рп від 20 листопада опубліковані на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

Президент, зокрема, звільнив Вячеслава Дворського з посади голови Ужгородської РДА Закарпатської області; Ірину Люклян - з посади голови Рожнятівської РДА Івано-Франківської області; Андрія Пирога з посади голови Кременчуцької РДА Полтавської області; Василя Сорокіна - з посади голови Великобурлуцької РДА та Павла Голоднікова - з посади голови Зміївської РДА Харківської області; Дмитра Такаджи - з посади голови Нижньосірогозької РДА та Олександра Дуку - з посади голови Олешківської РДА Херсонської області; Сергія Журмана - з посади голови Чернігівської РДА Чернігівської області.

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Усіх посадовців звільнено згідно з поданими ними заявами.

Водночас глава держави розпорядженням №511/2020-призначив Богдана Зубчика головою Калинівської РДА Вінницької області.