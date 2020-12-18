У Миколаєві встановили ялинку і запросили на гуляння онлайн

У Миколаєві на головній площі міста – Соборній - встановили новорічну ялинку та залили каток. Але масових заходів не буде, їх переносять в онлайн.

Як повідомили кореспонденту Укрінформу в пресслужбі міської ради, новорічна миколаївська красуня – одна з найвищих в Україні. Вона штучна, має 22 метри заввишки і 10 метрів у діаметрі.

Ялинка придбана ще в 2017 році за 2,8 млн грн. На ній немає традиційних іграшок – лише ілюмінація у вигляді різноманітних новорічних фігурок.

«Зазвичай, відкриття ялинки у нас відбувається 19 грудня, на день Святого Миколая. Проте через пандемію концертів та масових гулянь не планується. Водночас, святкові заходи відбудуться в онлайн-форматі.

Управління культури та телекомпанія "МАРТ" підготували спеціальну новорічну програму "Зимове свято в кожний дім», - розповіли у пресслужбі.

Крім того, з 19 по 31 грудня миколаївці та гості міста матимуть змогу переглянути на телеканалі авторський концерт відомого миколаївського співака Олександра Сичова, святковий автодрайв “Новоріччя мандрує містом”, онлайн-гру QUIZ “Легко и Просто” та новорічний мюзикл.

19 грудня, в День Святого Миколая, на Соборній площі почне працювати святкове містечко. На локаціях розмістяться будиночки з зігріваючими напоями та сувенірною продукцією.