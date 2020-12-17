Іграшка під ялинку: як підібрати подарунок для дитини

Це часто не така проста річ, як здається

Наближаються свята – Миколая та Новий рік, і батьки замислюються над тим, яку іграшку вибрати для своєї дитини. Нова іграшка – це завжди море радості, її чекають, про неї мріють. Тож правильний вибір тут – річ відповідальна.

Укрінформ вирішив розказати вам, як потрібно вибирати іграшки для дитини.

НЕ ЗЛОВЖИВАЙТЕ КІЛЬКІСТЮ!

Купуючи дітям іграшки, пам’ятайте – їх не повинно бути багато. Цілий скоп ляльок, ведмедиків, машинок та барабанів лише розконцентрує увагу дитини, притупить її інтерес і не дозволить її мисленню розвиватися.

А от коли вибір іграшок обмежений, то вона починає підключати фантазію, вигадуючи нові сюжети їз старими-добрими персонажами.

НЕ ТРАВМУЙТЕ ПСИХІКУ

Іграшка має благотворно впливати на психіку малюка і приносити естетичне задоволення, радувати дитину. Не варто купувати «злих» або страхітливих героїв мультфільмів. Також потрібно уникати іграшок червоних і чорних кольорів, які можуть негативно впливати на настрій чутливих малят. Натомість різнобарвні вироби чудово тренуватимуть зір та допоможуть запам'ятати назви кольорів.

ПОЦІКАВТЕСЯ, З ЧОГО ВОНИ ВИГОТОВЛЕНІ

Основним критерієм вибору іграшок їх якість. Вироби, виготовлені з шкідливих матеріалів, або ті, що не пройшли спеціальну експертизу, є небезпечними для дитини. З такої іграшки в організм дитини можуть потрапити шкідливі речовини, що викликають алергічні реакції і отруєння.

Зараз більшість іграшок виготовляється з гуми, металу, пластику та синтетичних тканин. Проте найбільш безпечними матеріалами вважаються дерево, натуральні тканини та вовна в ролі наповнювача.

Обираючи іграшку, перевіряйте, чи немає в неї різкого неприємного запаху, який вкаже на високий вміст фенолу – речовини, що може негативно впливати на організм, особливо дитячий.

Також уникайте виробів на основі полівінілхлориду, який виділяє фенол. Іграшки з цього матеріалу маркуються трикутником зі стрілками і цифрою «3».

Іншим небезпечним матеріалом є пластизоль (м'яка гума), який може легко потрапити до організму дитини разом зі слиною. Пам'ятайте: моделі з неякісних матеріалів можуть викликати отруєння і алергію.

РОЗМІР МАЄ ЗНАЧЕННЯ

Часто якість іграшки можна визначити, просто потримавши її в руках.

У м'якої іграшки має бути міцне з'єднання хутра з основою, щільні шви, що не дадуть вилазити наповнювачу, та добре закріплені деталі.

В електричних іграшках напруга не має перевищувати 12 В, а граничний рівень звуку – 65 дБ. Висока гучність може налякати дитину і навіть негативно вплинути на слух.

Розміри та вага іграшки підбираються відповідно до віку малюка. Дітям до 3 років не бажано купувати іграшки, що складаються з дрібних деталей, оскільки вони через рот можуть потрапити в дихальні шляхи або шлунок.

Вага іграшки для дитини до 7 років не має перевищувати 400 грамів. Батьки, які купують величезні м'які іграшки для малюків, допускають помилку, бо дитина не зможе підняти або пересунути таку іграшку, а от сама іграшка може ненавмисно впасти на малюка, заподіявши йому дискомфорт.

ВИМАГАЙТЕ ДОКУМЕНТ НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЯКОСТІ

Варто вибрати перевірені місця, де ви зможете купувати якісні іграшки (дитячі гіпермаркети, брендові магазини). Проте, навіть якщо ви довіряєте магазину, потрібно не полінуватися і перевірити сертифікати якості на товар.

Більшість іграшок повинні проходити гігієнічну експертизу і мати відповідне документальне підтвердження якості. Обов'язково прохайте продавця пред'являти ці документи, адже від цього може залежати здоров'я ваших дітей. Також не забувайте зберігати чек, щоб іграшки у разі необхідності можна було повернути або замінити.

Крім того потрібно врахувати, що дітки дошкільного віку активно прагнуть до пізнання зовнішнього світу, тому їм слід підбирати ігри, що розвивають, формують дитячу свідомість і світогляд.

ОРІЄНТУЙТЕСЯ НА ВІК ДИТИНИ

Для новонароджених малюків (від народження до 6 місяців) найкращими іграшками будуть ті, які вішаються над дитячим ліжечком, наприклад, яскрава карусель з іграшок і маленьких пластикових люстерок, яка крутиться. Також для таких дітей підійдуть невеликі м'які іграшки, дзвінкі брязкальця, зубні кільця, які дитинка зможе не тільки перевірити на дотик, але і «на смак».

Діти від 6 місяців до року в основному вже навчилися сидіти і тому можуть самостійно «дослідити» навколишній світ. Для такого віку підійдуть м'які, пластикові пупси, іграшкові кухонні набори, іграшки-пищали, м'ячики, кубики, машинки. Також хорошим варіантом буде велика книжка з яскравими картинками, які допоможуть розвинути візуальне сприйняття дитини.

Дітей від року до півтора зацікавлять великі машинки або м'які іграшки, які маля може «осідлати». Крім того, для дітей такого віку підійдуть іграшкові інструменти і телефон, музичні скриньки і іграшки, які рухаються. Також можна запропонувати дитині нескладний конструктор.

Для дітей 1,5-2 роки підійдуть машинки або іграшки на колесах, м'ячики, м'які и різної величини, електричний велосипед або машинка на радіоуправлінні. Також дітей зацікавить гра з відерцем і совочком, особливо якщо використовувати воду або пісок.

Діти віком 2-3 рочки. Це вік, коли діти особливо люблять грати з різними ляльками, пупсами, фігурками тварин. Хорошим варіантом іграшки для малюка цього віку буде набір дитячого посуду, набір юного доктора, блочний конструктор, будиночок для ляльок, гараж з автомобілями. Також одним з улюблених занять дітей в цьому віці є малювання (як на папері, так і на асфальті) і вирізання аплікацій, тому альбом з олівцями і фарбами (особливо пальчиковими) буде гарним подарунком для дитини. Крім того, пазли також можуть бути хорошим подарунком, але оскільки в них багато малих деталей, то потрібно слідкувати щоб дитина їх не ковтнула.

Діти віком 4-5 років. Дітки цього віку обожнюють малювати олівцями, фарбами, фломастерами, а також популярною нині темперою (суміш фарб і мила, яка легко змивається водою). Малюки люблять робити аплікації з паперу, ліпити з пластиліну й глини. Тому в якості подарунка можна купувати дитині набори для творчості, а також іграшкові конструктори, кеглі, м'ячі, лялькові набори з одягом, машинки з радіокеруванням. Також можна купувати розвиваючі ігри, які зможуть підготувати дитину до школи, книги, кубики.

Вік багато в чому визначає, чи зацікавить іграшка вашого малюка. Слід пам’ятати, що іграшка, яка викличе захоплення у немовляти, може розчарувати дошкільника.

НАЙПОПУЛЯРНІШІ ІГРАШКИ ДЛЯ РОЗВИТКУ

Серед іграшок, які допомагають розвивати дитячу фантазію, логіку і мислення можна виділити наступні:

*інтерактивні (різноманітні іграшки, які «видають звуки», грають мелодію, «розмовляють», рухаються, плачуть — вчать дитини звуків і дозволяють розвивати мову і слух);

*сортери (геометричні фігурки з отворами або без, допомагають дітям вивчати кольори та числа, розвивати логіку);

*пазли (пазли розвивають уяву, логіку й дрібну моторику);

*кубики (з допомогою кубиків дитина вчиться будувати будинки, вежі, також кубики допомагають вчити букви і числа, розвивати моторику);

*конструктори (розвивають моторику, фантазію, дитяча уява);

*настільні динамічні ігри (настільний футбол/хокей, рольові ігри, набори типу «доктор», «кухня», «ляльковий дім» допомагають дитині пізнавати навколишній світ, розвивають уяву);

*для розвитку навичок гігієни та догляду за собою (гребінець, зубна щітка, рушник, столові прилади, ґудзики, застібки — обов'язково у двох примірниках, для дитини і його улюбленої ляльки).

І ще. Вікові рекомендації не завжди можуть відповідати рівню розвитку дитини. Всі діти розвиваються по-різному і відповідно, будучи одного віку, можуть мати абсолютно різні інтереси в іграх. Тому вибирайте ті іграшки, які зацікавлять вашу дитину і принесуть їй велику радість.

Джерела: 1,2.

Підготувала Мар'яна Рабченюк. Київ.